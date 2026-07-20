Evropa ubrzava tempo: Kako Fon der Lajen i Dragi planiraju da transformišu ekonomiju i odbranu Unije

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstavila je ključne pravce delovanja Brisela u pogledu vojno-energetske podrške Kijevu i jačanja ekonomske otpornosti unutar same Unije. Nakon serije važnih razgovora sa ukrajinskim zvaničnicima i autorom izveštaja o evropskoj konkurentnosti Mariom Dragijem, Fon der Lajen je poslala jasnu poruku da Evropa ubrzava procese na oba fronta.

„Sporazum o dronovima“ i energetska bezbednost Ukrajine

U fokusu razgovora sa ukrajinskom stranom bio je nastavak bliske saradnje na reformama koje ubrzavaju proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Međutim, najznačajniji praktični korak predstavlja najava novog „Sporazuma o dronovima“ (Drone Deal).

Ovaj sporazum ima za cilj da direktno mobiliše i upregne industrijsku snagu Evropske unije kako bi se u velikom obimu i u kratkim rokovima proizvodila najsavremenija i najinovativnija odbrambena oprema za potrebe ukrajinskih snaga.

Pored vojno-tehnološkog segmenta, hitan prioritet predstavljaju i pripreme za predstojeću zimu. Razgovaralo se o stabilizaciji i zaštiti kritične energetske infrastrukture, pri čemu je Fon der Lajen obećala punu podršku Unije u unapređenju sistema upravljanja ukrajinskim energetskim sektorom.

Agenda konkurentnosti i mapa puta „Jedna Evropa, jedno tržište“

Paralelno sa bezbednosnom agendom na istoku, Evropska komisija konsoliduje unutrašnje ekonomske redove. Tokom sastanka sa Mariom Dragijem, analizirani su sledeći koraci u implementaciji strategije za podizanje globalne konkurentnosti Evrope.

Ključni mehanizam za postizanje ovog cilja je mapa puta „Jedna Evropa, jedno tržište“ (One Europe, One Market), koja je već usaglašena sa Evropskim parlamentom i Savetom EU. Ovaj dokument postavlja jasne rokove i konkretne akcije usmerene na tri stuba. Sistematsko smanjenje administrativnih i regulatornih prepreka u svim ekonomskim sektorima unutar EU.Snažno investiranje i podsticanje razvoja naprednih tehnologija, sa posebnim akcentom na veštačku inteligenciju (AI) i čiste tehnologije (clean tech).Zaključavanje savezništava koja dugoročno osiguravaju lance snabdevanja i ekonomsku bezbednost kontinenta.„Uklanjamo barijere u svim sektorima naše ekonomije... Jer Evropa misli ozbiljno“, poručila je Fon der Lajen, naglašavajući da Brisel ne gubi vreme u pozicioniranju Unije kao lidera u novoj globalnoj tehnološkoj trci.