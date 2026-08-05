RUSIJA U NEVIĐENOM PROBLEMU, PALI REKORDI OD PRE VIŠE OD DVE DECENIJE! Prerada nafte na NAJNIŽEM NIVOU u poslednje 24 godine! Avgust preti da bude JOŠ GORI!

Ukrajinci žestoko udarili na ruske rafinerije širom zemlje, stručnjaci prognoziraju da bi situacija u avgustu mogla da podseća na mračne devedesete!

Ruski energetski sektor suočava se sa ogromnim udarcem nakon što je zabeležen najniži mesečni nivo prerade sirove nafte u poslednjih više od dvadeset i četiri godine. Poslednji podaci pokazuju dramatičan pad u proizvodnji, što je direktna posledica intenzivnih i učestalih ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu širom Ruske Federacije.

Situacija bi, prema procenama stručnjaka i analitičara, tokom avgusta mogla postati daleko teža i alarmantnija. Imajući u vidu da je Ukrajina u protekle dve nedelje dodatno pojačala udare bespilotnim letelicama i projektilima na ruske rafinerije, avgustovski rezultati bi mogli da padnu na istorijske minimume koji nisu viđeni još od devedesetih godina prošlog veka.

Obnovljeni i sve žešći napadi ozbiljno ugrožavaju stabilnost preradivačkih kapaciteta, dok se ruske energetske kompanije bore sa saniranjem štete na ključnim postrojenjima. Kako se pritisak na naftni sektor nastavlja nesmanjenom žestinom, naredne nedelje biće ključne za opstanak stabilnosti proizvodnje i snabdevanja naftnim derivatima.

