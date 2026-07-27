Dalibor Marković Palma vodi u Grčku 500 ljudi: Radi se o nastavku tradicije koju je moj otac Dragan Marković Palma pokrenuo pre više od dve decenije

Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma sastao se u Solunu, u konzulatu Republike Srbije, sa Generalnim konzulom naše zemlje u Solunu Jelenom Vujić Obradović.

- Tema današnjh razgovora bio je dolazak delegacije iz Srbije u Grčku, koja će brojati 500 članova. Radi se o nastavku tradicije koju je moj otac Dragan Marković Palma pokrenuo pre više od dve decenije. Zbog svojih zasluga Dragan Marković Palma bio je i Počasni konzul Grčke u Srbiji i Počasni građanin grčkog grada Katerini i unapredio je bratske i prijateljske odnose između Grčke i Srbije i grčkog i srpskog naroda. I kao što je on uvek govorio našim građanima: „Idite tamo gde vas vole“, ja nastavljam tu tradiciju i ove godine u organizaciji Jedinstvene Srbije i Grada Jagodine, a o trošku donatora, sa nama će u Grčku ići 500 građana. O ostalim detaljima javnost će biti pravovremeno informisana.

SLEDIMO DOMAĆINSKI PUT

- Ja želim da se zahvalim Generalnom konzulu Republike Srbije u Solunu Jeleni Vujić Obradović, koja je zaista pravi servis našim građanima u bratskoj državi, kako onima koji žive ovde, tako i onima koji ovde dolaze turistički. Jedinstvena Srbija će kao i do sada biti jedan od donatora ovog putovanja, jer svima je dobro poznato naše pravilo da budžet troše građani, a ne političari, tako da će se i ovoga puta pare vratiti onima koji pune budžet, a to su naši građani, od para koje Jedinstvena Srbija dobija iz republičkog budžeta na osnovu broja poslanika u Skupštini Srbije. Domaćinski put naše stranke, koji je utemeljio moj otac, na ovaj i na sve druge načine se nastavlja - rekao je Dalibor Marković Palma.