Dalibor Marković Palma: Ako se raspišu izbori sutra, mi smo spremni juče

U Novom Sadu je održana sednica Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije za AP Vojvodina, kojoj je prisutvovao i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma.

- Jedinstvena Srbija je podjednako posvećena svakom delu Republike Srbije, uključujući i dve pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. Za nas nema razlike između severa, juga, istoka, zapada ili centralnog dela naše države, kao što nema razlike između sela i grada. Mi smo posebno ponosni na činjenicu da su članovi naše stranke u Vojvodini, koja je višenacionalna sredina i Srbi i Slovaci i Mađari i Hrvati i Rusini i Rumuni i Romi i svi građani koji vole i poštuju svoju državu Srbiju - rekao je Dalibor Marković Palma i naglasio da svi pokrajinski, gradski, opštinski I mesni odbori Jedinstvene Srbije daju punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsedniku SPS i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.

Govoreći o eventualnim vanrednim parlamentanim izborima Marković je poručio:

- Stav Jedinstvene Srbije je poznat, mi se zalažemo za redovne izbore, ali ako se raspišu sutra, mi smo spremni juče.

Predsednik Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije za AP Vojvodinu Miroslav Bošković, koji je i poslanik u Skupštini Vojvodine i deo poslaničke grupe SPS – Jedinstvena Srbija, zahvalio se Daliboru Markoviću Palmi na poseti Pokrajinskom odboru Jedinstvene Srbije u Novom Sadu i istakao da se i Vojvođani zalažu za domaćinsku Srbiju, što je temelj programa Jedinstvene Srbije.

Sednici Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije za AP Vojvodina u Novom Sadu prisustvovali su i narodni poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević, potpredsednica Jedinstvene Srbije Marija Jovanović i mladi socijalista Luka Dačić.