ŠOKANTNE TVRDNJE POZNATOG ANALITIČARA! Svi misle da kineska vojska sprema INVAZIJU na Tajvan, a istina je POTPUNO DRUGAČIJA! Si Đinping zapravo IMA OGROMAN STRAH!

Kina sprema pakleni plan bez ijednog ispaljenog metka! Otkrivena tajna strategija Pekinga od koje strepe Tajpej i Vašington!

U nedavnom intervjuu sa novinarom Janom Džekijelekom, profesor istorije i priznati analitičar za Kinu doktor Tianlijang Džang izneo je zapanjujuće predviđanje da kineski predsednik Si Đinping nikada neće pokrenuti vojnu invaziju na Tajvan. Razlog za ovu iznenađujuću tvrdnju leži u tome što prvi čovek Kine u samom korenu duboko ne veruje sopstvenim generalima. Učestale i žestoke čistke koje redovno prazne sam vrh vojne komande direktno narušavaju borbenu spremnost armije i predstavljaju ogroman rizik za zvanični Peking.

Umesto ulaska u izuzetno rizičnu i skupu amfibijsku vojnu operaciju, režim u Pekingu se okreće daleko jeftinijoj i lukavijoj strategiji unutrašnje subverzije. Dok čitav svet sa strepnjom iščekuje tenkove i rakete na plažama Tajvana, doktor Džang upozorava da prava opasnost uopšte ne leži u vojnim blokadama ili projektilima, već u tihom i sistematskom preuzimanju ključnih poluga u društvu.

Peking zapravo sprovodi pažljivo proračunat plan kako bi pod svoju kontrolu stavio političke stranke, lokalne skupštine i vodeće medijske kuće. Kina na taj način koristi samu otvorenost demokratskih sistema kao ubojito oružje, a ova opasna strategija osmišljena je sa ciljem da okrene Tajvan protiv Tajvana, pa čak i Ameriku protiv Amerike, čime bi zvanični Peking ostvario sve svoje geopolitičke ciljeve bez ijednog jedinog ispaljenog metka.

