ŠOK ULTIMATUM PEKINGA USRED GLOBALNOG HAOSA: Si Đinping bacio karte na sto – Tajvanu ponuđena energetska stabilnost, ali CENA JE ŠOKANTNA!

Dok svet drhti zbog rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza, Kina je povukla najlukaviji potez do sada. Peking je zvanično ponudio Tajvanu „energetsku sigurnost i blagostanje“, ali pod jednim uslovom koji Tajpej godinama odbija – UJEDINJENJE!

Portparol Kancelarije za poslove Tajvana, Čen Binhua, danas je direktno poručio da je „matična zemlja“ spremna da reši sve energetske probleme ostrva, od struje do prirodnog gasa, kako bi „tajvanski sunarodnici mogli da žive bolje“.

Udica bačena u najgorem trenutku

Tajvan je trenutno izuzetno ranjiv jer čak trećinu svog tečnog prirodnog gasa (LNG) uvozi iz Katara, a te isporuke su sada pod direktnim znakom pitanja zbog iranskih pretnji i sukoba u Zalivu. Peking koristi ovu „energetsku omču“ kako bi ubedio stanovništvo ostrva da je jedini spas u čvrstom zagrljaju Kine.

Odgovor Tajpeja: „Snaći ćemo se sami!“

Vlasti u Tajpeju su odmah reagovale, odbijajući ponudu kao političku ucenu.

— Osigurali smo alternativne izvore za naredne mesece. SAD su naš ključni partner i isporuke američkog gasa će popuniti praznine — poručuju iz Tajvana, naglašavajući da o sudbini ostrva mogu odlučivati samo njegovi građani.

Geopolitička klopka

Analitičari upozoravaju da Kina više ne koristi samo vojnu silu za pritisak, već sada prelazi na „energetski rat“. Ponuda dolazi u trenutku kada je Kina zabranila sopstveni izvoz goriva kako bi osigurala domaće rezerve, što njihovu ponudu Tajvanu čini još agresivnijom – poruka je jasna: „Mi imamo sve, a vi ćete ostati u mraku ako ne budete sa nama.“

Autor: D.S.