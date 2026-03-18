AKTUELNO

Svet

ŠOK ULTIMATUM PEKINGA USRED GLOBALNOG HAOSA: Si Đinping bacio karte na sto – Tajvanu ponuđena energetska stabilnost, ali CENA JE ŠOKANTNA!

Izvor: Pinmk.rs/Informer

Dok svet drhti zbog rata na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza, Kina je povukla najlukaviji potez do sada. Peking je zvanično ponudio Tajvanu „energetsku sigurnost i blagostanje“, ali pod jednim uslovom koji Tajpej godinama odbija – UJEDINJENJE!

Portparol Kancelarije za poslove Tajvana, Čen Binhua, danas je direktno poručio da je „matična zemlja“ spremna da reši sve energetske probleme ostrva, od struje do prirodnog gasa, kako bi „tajvanski sunarodnici mogli da žive bolje“.

Udica bačena u najgorem trenutku

Tajvan je trenutno izuzetno ranjiv jer čak trećinu svog tečnog prirodnog gasa (LNG) uvozi iz Katara, a te isporuke su sada pod direktnim znakom pitanja zbog iranskih pretnji i sukoba u Zalivu. Peking koristi ovu „energetsku omču“ kako bi ubedio stanovništvo ostrva da je jedini spas u čvrstom zagrljaju Kine.

Odgovor Tajpeja: „Snaći ćemo se sami!“

Vlasti u Tajpeju su odmah reagovale, odbijajući ponudu kao političku ucenu.
— Osigurali smo alternativne izvore za naredne mesece. SAD su naš ključni partner i isporuke američkog gasa će popuniti praznine — poručuju iz Tajvana, naglašavajući da o sudbini ostrva mogu odlučivati samo njegovi građani.

Geopolitička klopka

Analitičari upozoravaju da Kina više ne koristi samo vojnu silu za pritisak, već sada prelazi na „energetski rat“. Ponuda dolazi u trenutku kada je Kina zabranila sopstveni izvoz goriva kako bi osigurala domaće rezerve, što njihovu ponudu Tajvanu čini još agresivnijom – poruka je jasna: „Mi imamo sve, a vi ćete ostati u mraku ako ne budete sa nama.“

Autor: D.S.

#Bliski istok

#Kina

#SAD

#Si Đinping

#Tajvan

#Ujedinjenje

#energetska kriza

#prirodni gas

#rat u Iranu

POVEZANE VESTI

Svet

Američko-izraelski napadi na Iran usred pregovora su drski: Oglasio se kineski zvaničnik

Svet

CENA ZLATA RAPIDNO SKAČE: Evo koji su razlozi

Svet

KINA SPREMA INVAZIJU ZA TRI GODINE! Si Đinping izdao naredbu vojsci: Ovo što rade nije viđeno od Drugog svetskog rata!

Extra

Baba Vanga za 2026. 'predvidela' početak GLOBALNOG RATA?! Ova 'vizija' se nikom neće svideti

Extra

Baba Vanga za 2026. 'predvidela' početak GLOBALNOG RATA?! Ove reči lede krv u žilama

Društvo

OČEKUJE SE HAOS NA TRŽIŠTU NEKRETNINA: Sukob na Bliskom istoku može da izazove rast cena