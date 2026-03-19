DRŽAVA SPREČAVA CENOVNI ŠOK! Ministarka Đedović otkrila šta nas čeka na pumpama, Vučić sazvao HITNU SEDNICU Saveta za nacionalnu bezbednost!

Dok na svetskim berzama nafta "divlja" i dostiže vrtoglavih 115 dolara po barelu zbog rata na Bliskom istoku, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović poslala je umirujuću poruku građanima Srbije: Država neće prebaciti sav teret poskupljenja na narod i privredu!

Šta nas čeka sutra na pumpama?

Ministarka je istakla da se nove cene dizela i benzina, koje se tradicionalno određuju petkom, neće drastično menjati uprkos haosu na globalnom tržištu.

"Gledaćemo da sutra ostanemo u dosadašnjem opsegu povećanja od par dinara, kako ne bismo prenosili teret rasta cena nafte zbog konflikta na Bliskom istoku na naše građane. Imaćemo veoma umeren i kontrolisan rast", poručila je Đedović Handanović nakon sastanka sa grčkim ministrom Papastavruom.

Vučić preseca: Hitna sednica sutra u 11 časova!

Zbog dramatične situacije u svetu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 11 sati hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Glavna tema biće energetska stabilnost zemlje i mere koje Srbija mora da preduzme kako bi se ublažila kriza izazvana sukobom Irana i Izraela.

Nakon sednice, očekuje se istorijsko obraćanje predsednika, koji će javnosti predstaviti konkretne mere za zaštitu domaćeg tržišta i obezbeđivanje dovoljnih količina energenata za naredni period.

Autor: D.S.