Ministarka Đedović Handanović otkriva kako će se kretati cene goriva u Srbiji: Država neće prenositi teret povećanja cene nafte na građane i privredu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da država neće prenositi teret rasta cena nafte na građane i privredu, navodeći da se očekuje umeren i kontrolisan rast cena goriva.

"Mi, kao što znate, petkom ujutru određujemo nove cene dizela i benzina. Mi smo u prethodnoj nedelji povećali za pet dinara dizel, za dva dinara benzin, nedelju pre toga tri dinara je poskupeo dizel, a benzin takođe tri dinara. Mi ćemo gledati da sutra ostanemo u tom opsegu, znači da ne prenosimo teret povećanja cena nafte na svetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom istoku na naše građane i privredu. Znači da imamo veoma umeren i kontrolisan rast cena nafte i derivata", rekla je Đedović Handanović nakon sastanka sa ministrom životne sredine i energetike Grčke Stavrosom Papastavruom u Vladi Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 11 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, povodom cena energenata na globalnom tržištu.

Sednici će, pored predsednika, prisustvovati i predstavnici ključnih institucija iz energetskog sektora.

Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, očekuje se obraćanje javnosti, tokom kojeg će biti predstavljeni predlozi mera usmerenih na ublažavanje energetske krize, izazvane rastom cena energenata na svetskom tržištu zbog sukoba na Bliskom istoku.

