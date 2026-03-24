'NE SAGLEDAVATE REALNO VEĆ SKUPLJATE POLITIČKE POENE' Đedović Handanović oštro uzvratila Nikeziću: 100 dana nismo imala dotok nafte, što građani nisu osetili

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović odgovorila je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću koji je izneo niz optužbi na njen račun a po pitanju energetike i cena dizela.

- Poštovani gospodine Nikeziću, drago mi je što redovno pratite moje aktivnosti posle kojih se redovno oglašavate. Logično, jer svoje aktivnosti a ni planove - nemate.

- Elem, nije me sramota, naprotiv, ponosna sam što država u kojoj i za koju živim i radim ima dovoljno svih naftnih derivata i nema apsolutno nikakvih ograničenja. Nadam se da, pored praćenja mojih aktivnosti, pratite i stanje u regionu i Evropi na koje se pozivate. Ukoliko pak ne stižete, podeliću sa vama nekoliko javno dostupnih informacija.

- Na primer, Slovenija je uvela racionalizaciju goriva, tj sistem parnih i neparnih registarskih tablica a cena dizela doseže i preko dva evra po litru. Hrvatska beleži rekordne cene a dizela čak i nema na pojedinim pumpama a a gužve su svakodnevne. Ako hoćete i zapadnije, Španija uvodi paket od pet milijardi evra za ublažavanje rasta troškova, Nemačka, Italija i Portugal traže različita rešenja dok cene skaču, a Brisel razmatra privremene mere za gasne rezerve… Mogla bih tako i svaku zemlju pojedinačno ali jasno je i vama i meni i građanima da i ovu situaciju ne sagledavate realno već samo zarad skupljanja političkih poena. Podsetila bih vas i da zemlja čiji ste građanin 100 dana nije imala dotok sirove nafte što građani nisu osetili.

- No, sigurna sam da imate rešenje za konflikt na Bliskom istoku budući da imate vrsne kontakte svuda po svetu. Da zaključim, meni, kao resornoj ministarki važno je da građani nemaju razloga za brigu, kao što sam više puta i ponovila ali verujem da ste i te moje izjave pomno ispratili, kao i sve do sada.

Autor: D.Bošković