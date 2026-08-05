Ukrajinci pustili u rad PRVE ROBOTE UBICE: Dron nosi kopnenog robota iza ruskih linija!

Na frontu u Ukrajini zvanično je započela potpuno nova i jeziva era ratovanja, nakon što su ukrajinske snage po prvi put u istoriji primenile borbenu taktičku operaciju kakva do sada nikada nije zabeležena u svetu.

Teški transportni dron izneo je u vazduh i ispustio duboko iza ruskih položaja besposadno kopneno vozilo pod nazivom ARK-1, koje je bilo opremljeno ubojitom protivtenkovskom minom. Ugledni magazin Forbs opisao je ovaj događaj kao prvu poznatu vojnu operaciju u kojoj je jedan robotički sistem uspeo da transportuje i direktno dostavi drugog robota na samo bojište.

Ova opasna taktička zamisao omogućava ukrajinskim snagama da prenose tešku opremu i eksploziv duboko u pozadinu neprijateljskih linija, a da pritom uopšte ne izlažu riziku živote sopstvenih vojnika na terenu. Pored toga, ovakvom vazdušnom dostavom uspešno je prevaziđena jedna od najvećih mana kopnenih robota, a to je njihova znatno ograničena pokretljivost i sporost na teškim i nepristupačnim terenima.

Zanimljivo je da su Sjedinjene Američke Države decenijama eksperimentisale sa sličnim konceptima i idejama, ali nikada nisu otišle dalje od uobičajenih laboratorijskih testiranja i probnih faza. Sa druge strane, Kijev je odlučio da odmah pređe na delo i uveliko razmatra plan po kojem bi do čak trideset odsto ljudstva sa prve linije fronta u potpunosti zamenio besposadnim kopnenim sistemima, čime se ratovanje podiže na potpuno novi i zabrinjavajući nivo.