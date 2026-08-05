ZELENSKI OTVORIO KARTE, KIJEV SPREMA VELIKU OFANZIVU KA EU! Pale zvanične odluke iza zatvorenih vrata – Ovo je udar na geopolitičke planove Rusije!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dramatičnim obraćanjem javnosti objavio je da Kijev intenzivira rad sa Evropskom unijom i da se sprema za otvaranje još četiri nova klastera u pregovorima o članstvu, nakon što su dva već uspešno otvorena ove godine.

Zelenski je naglasio da je sa ukrajinske strane urađeno apsolutno sve kako bi se obezbedila pozitivna odluka Brisela, podvukavši da ulazak u Evropsku uniju za njih nije samo politički ili ekonomski zadatak, već pre svega ključno bezbednosno pitanje kako za Kijev tako i za sam evropski kontinent.

TEKTONSKI POTRES IZA ZATVORENIH VRATA!

Na važnom sastanku sa premijerom Sergijom Koreckim, novim potpredsednikom Vlade za evropske i evroatlantske integracije Vsevolodom Čencovim, kao i zamenicima šefa kabineta predsednika Sergijom Kislicom i Igorom Žovkvom, definisane su tri ključne smernice budućeg delovanja. Zelenski je ubeđen da će punopravno članstvo Ukrajine u potpunosti eliminisati geopolitičku nesigurnost koju je Rusija decenijama zloupotrebljavala kako bi posejala destabilizaciju. On je istakao da će sa snagom Ukrajine sama Evropska unija dobiti neophodne bezbednosne kapacitete, čime se direktno jača evropska komponenta evroatlantske zajednice.

ODLUKA KOJA MENJA SVE I BORBA ZA TEŠKU ZIMU!

Pored strateškog cilja članstva, ukrajinski lider insistira da se u potpunosti iskoriste sve mogućnosti sektorske integracije u Evropsku uniju već sada, kako bi svi Evropljani videli Ukrajinu kao nezaobilazni deo uobičajenih procesa na kontinentu. Na samom kraju svog obraćanja, Zelenski je stavio poseban akcenat na predstojeću zimu, naglasivši da se odnosi sa Briselom, evropskim prestonicama i lokalnim zajednicama moraju graditi na izuzetno praktičnom nivou. Kijev od svojih evropskih partnera očekuje hitne pakete pomoći i odluke koje će direktno podržati otpornost i zaštititi živote građana tokom nadolazećih hladnih meseci, poručivši da očekuje brze rezultate uz već prepoznatljivi uzvik Slava Ukrajini.