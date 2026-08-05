LEDI KRV U ŽILAMA, PACIFIK NA IVICI RATNOG HAOSA! Borbeni avioni DIGNUTI ČAK 595 PUTA, ruski i kineski nuklearni bombarderi KRENULI DIREKTNO NA TOKIO!

Japansko Ministarstvo odbrane izdalo je svoje najhitnije i najdramatičnije bezbednosno upozorenje još od Drugog svetskog rata, nakon što su ratni avioni ove zemlje morali da budu presretački podignuti u vazduh čak 595 puta u samo jednoj godini.

Razlog za ovu neviđenu pripravnost jeste izuzetno opasan manevar u kom su se kineski i ruski strateški bombarderi okrenuli direktno ka Tokiju, stvorivši atmosferu potpunog usijanja i straha.

OPASNA SAVEZNIČKA OSA I RADARI NAUMLJENI NA JAPANCE!

Prema upravo objavljenoj Beloj knjizi odbrane za 2026. godinu, japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi upozorio je da sve jače vojne veze između Kine, Moskve i Pjongjanga stvaraju rizike bez presedana u čitavoj Istočnoj Aziji. Tokom zajedničkih letova u decembru 2025. i junu 2026. godine, kineski i ruski bombarderi koji mogu nositi nuklearno oružje proleteli su pored južnih japanskih ostrva i skrenuli pravo ka prestonici. Istovremeno, tehnička pomoć Moskve ubrzano gura napred severnokorejske programe hipersoničnih raketa, dok su kineski lovci izveli rizično i opasno tridesetominutno radarsko zaključavanje japanskih patrolnih aviona.

TOKIJU PREKIPELO, ULAŽU REKORDNE SUME U RAKETE ZA PROTIVUDAR!

Kao direktan i žestok odgovor na ove pretnje, Tokio dramatično menja svoju vojnu doktrinu i podiže izdvajanja za odbranu prema granici od dva odsto bruto domaćeg proizvoda. Pored toga, Japan je krenuo u hitno raspoređivanje dugometretnih raketa za protivudar koje su sposobne da pogode ciljeve na samom kontinentu. Dok demokratske nacije zbijaju redove i jačaju zajedničke snage odvraćanja radi očuvanja regionalne stabilnosti, ostaje otvoreno pitanje hoće li ovo ekspresno snaženje japanske armije biti dovoljno da zaustavi sve žešći vojni pritisak autoritarnih suseda.