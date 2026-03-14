SVI ZAKUKALI U ISTI GLAS: Vučić je kriv - a evo za šta je 'kriv' (VIDEO)

Opšta panika izbila je u komšiluku nakon što su u javnosti objavljeni snimci hipersonične rakete vazduh-zemlje kojima su opremljeni srpski MIG-29 avioni.

Svi u isti glas zakukali su da je "kriv Vučić."

A evo za šta je kriv:

Idemo, svi u glas - Vućić je kriv! #Ponos 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 @avucic

Neko je topio, slabio i uništavao, a neko se borio, gradio i stvarao. pic.twitter.com/Fc6seCUbNF — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. март 2026.

"Batajnica, avio baza, srpski MIG-29M+ u prvoj ediciji sprskih vazduhoplovnih snaga. Srpske vazduhoplovne snage izašle su našim fotografima u susret, pa smo tako videli jedan od poslednjih letećih MIG-29 aviona u Evropi. Kakav fantastičan avion sa bogatom inžinjerskom istorijom."

Autor: A.A.