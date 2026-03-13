Šta se to čulo na u hrvatskom N1?! Pomenute 'zagrepčanke', a onda muk!

Goran Redžepović, hrvatski vojni analitičar priznao je da ta zemlja nema odgovor na srpske rakete CM-400, koje nose srpski migovi 29, a koje su u hrvatskim medijima nazvane zagrepčanke, zbog njihovog dometa.

Na direktno pitanje ima li Hrvatska odgovor, Redžepović je rekao da nema.

- Nemamo odgovor što se tiče uništavanja te rakete i sprečavanje njenog delovanje. Mi nemamo protivraketne sisteme koji bi mogli da obore te rakete. Niti ćemo po svoj prilici imati. Jer one su preskupe i tehnološki presložene - kazao je on.

Podsetimo, i hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da niko u Evropi nema rakete koje je nabavila Srbija.

Vučić: Histerija zbog snaženja srpske vojske

O ovom moćnom oružju govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu u Aranđelovcu.

- Snažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam videli samo jednu raketu. Ostale nisu ni videli. Ne mora Plenković da obavesti NATO, ja ću da ih obavestim jer se ponosim šta su srpske ruke zaradile. Neću da topim srpsko oruđe već snažim Srbiju. Ne da bi nekoga napali, vi možete mirno da spavate. Nemojte da pomislite da će Srbiju bilo ko da pokori - rekao je Vučić.