Plenković priznao: Oružje koje ima Srbija nema niko u Evropi

Hrvatski premijer Andrej Plenković priznao je da kineske balističke rakete CM-400, koje nose srpski migovi 29, predstavljaju razorno oružje koje nije viđeno u Evropi.

Nakon što je najavio da će kukati NATO zbog srpskih raketa, Plenković je otišao i korak dalje i priznao da takve rakete nisu viđene na evropskom kontinentu.

- Takvo oružje nije još viđeno na tlu Evrope. Pisao sam glavnom Marku Ruteu o tome - rekao je Plenković u kratkoj izjavi za medije nakon što je prisutovao 16. memorijalnom turniru Svetozara Emila Tedeski u zagrebačkom hotelu Esplanade.

Vučić: Nemojte da pomislite da će Srbiju bilo ko da pokori

Sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić o ovome je govorio i na skupu u Aranđelovcu.

- Snažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam videli samo jednu raketu. Ostale nisu ni videli. Ne mora Plenković da obavesti NATO, ja ću da ih obavestim jer se ponosim šta su srpske ruke zaradile. Neću da topim srpsko oruđe već snažim Srbiju. Ne da bi nekoga napali, vi možete mirno da spavate. Nemojte da pomislite da će Srbiju bilo ko da pokori - rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić