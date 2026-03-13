Hrvatski i svetski mediji bruje o vazdušnoj nadmoći Srbije: Vučić nabavio ono o čemu Evropa sanja!

Fotografije koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, a u svetskim i hrvatskim medijima to je, deluje, glavna vest.

To značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše i američki specijalizovani magazin Militari voč u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

Brzina rakete, koja može preći 6 maha, čini srpske MiG-29 prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, piše američki portal.

CM-400AKG je raketa vazduh-zemlja zasnovana na raketi SY400 i teška je 910 kilograma, što omogućava da čak i vrlo laki lovci, poput JF-17 za koji je prvobitno razvijena, nose po dve rakete.

Postoje različiti navodi o dometu, koji se kreće između 240 i 400 kilometara, verovatno u zavisnosti od varijante.

Raketa koristi inercijalnu navigaciju, satelitsku navigaciju i pasivno radarsko navođenje, a može biti opremljena i infracrvenim ili televizijskim tragačem, navodi Militari voč.

Srbija je nasledila mali broj lovaca MiG-29 iz vremena Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, a dodatne avione dobila je kao pomoć od Belorusije i Rusije tokom 2000-ih i 2010-ih godina.

Zanimljivo je da nijedan drugi lovački avion u Evropi nije integrisao rakete vazduh-zemlja sposobne za hipersonične brzine, uključujući i avione američkog ratnog vazduhoplovstva raspoređene u bazama širom kontinenta.

Američki portal navodi da u kombinaciji sa sposobnošću MiG-29 da poleću sa kratkih ili improvizovanih pista, što omogućava raspoređivanje aviona na više lokacija i otežava njihovo uništenje iz vazduha, ova raketa predstavlja asimetrično sredstvo za suprotstavljanje snagama NATO u slučaju novog regionalnog sukoba.

Podsećaju da je većina članica NATO priznala nezavisnost "Kosova" kao zasebne države, dok je ta teritorija prema međunarodnom pravu i dalje deo Srbije, što ovaj spor čini jednim od potencijalnih žarišta budućih konflikata.

Odluka o modernizaciji MiG-29 kineskim raketama ukazuje da će ovi avioni verovatno ostati u upotrebi još dugo i mogla bi podstaći Ministarstvo odbrane Srbije da finansira dodatnu nabavku aviona iz velikih ruskih zaliha, zaključuje američki magazin.

Međutim, osim američkih, i hrvatski mediji aktivno izveštavaju o ovim raketama na portalima i u televizijskim dnevnicima.

Čak je i hrvatski premijer Andrej Plenković poručio da je reč o ozbiljnom oružju koje predstavlja "novost u arsenalu Vojske Srbije".

Autor: A.A.