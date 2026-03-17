SRBIJA IMA 'ODGOVOR' NA TROJNI PAKT: Kineske rakete utrale strah u kosti komšijama, Gašić najavio DIGITALNU ARMIJU i robote! (VIDEO)

Vest da se u arsenalu Vojske Srbije (VS) od nedavno nalaze nove supersonične kineske balističke rakete izazvala je pravu paniku u regionu, a posebno u Hrvatskoj.

Ministar odbrane Bratislav Gašić poručio je gostujući u Novom jutru na TV Pink da "nervozne reakcije" onih koji su stvorili trojni pakt lažne države Kosova, Albanije i Hrvatske najbolje pokazuju koliko je Srbija danas jaka.

"Hteli su da nas unište, ali smo ostali neutralni"

Gašić je podsetio na period do 2012. godine, optužujući bivši režim i generala Ponoša za plansko uništavanje vojske i prinudno penzionisanje oficira koji su branili zemlju.

– Njihov plan je bio da vojska bude svedena na nivo neupotrebljivosti. Danas, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i vojnoj neutralnosti, možemo da nabavljamo najsavremenije naoružanje i sa Istoka i sa Zapada – istakao je ministar.

Srbija nije "šaka zobi": Od juna kreće DIGITALNA ARMIJA

Srbija se naoružava planski, a Gašić je najavio revoluciju u VS:

- Digitalna armija: Od juna kreće implementacija digitalnih sistema.

- Fabrika robota i dronova: Najavljena je izgradnja fabrika koje će snabdevati VS najmodernijom robotikom, jer "tenkovi i pešadija više nisu jedini trend".

- Dolazak "Rafala": Aerodrom u Batajnici se uveliko priprema za prijem novih francuskih moćnika.

- Zalihe na 200%: Vojska trenutno ima zalihe hrane, goriva i municije na 150%, sa ciljem da se podignu na 200%.

"Znali smo da će biti ovoliko nervozni..."

Na pitanje o strahu u okruženju zbog kineskih raketa, Gašić je u šali ponovio reči predsednika Vučića:– Da smo znali da će naša kupovina raketa izazvati toliku nervozu, kupili bismo ih i ranije!

Ministar je najavio veliki prikaz novih sredstava za Vidovdan, kada će javnost moći da vidi čime sve Srbija raspolaže.

Autor: D.S.