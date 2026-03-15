Veliki skok! Hrvatski general otkrio koliko je moćno srpsko hipersonično oružje (VIDEO)

Superiornost Srbije u vazduhu glavna je tema hrvatskih medija otkako su pre nekoliko dana objavili sliku srpskog MIG-29, naoružanog moćnom kineskom hipersoničnom raketom CM-400.

Hrvatski stručnjak za raketno naoružanje i penzionisani general hrvatske vojske Vilko Klasan govorio je koliko je ovo srpsko oružje zaista impresivno.

- Dakle, realna procena, veliki skok, ja bi rekao i kvantni skok za srpsko ratno vazduhoplovstvo i za njihovu odbranu - istakao je Klasan.

On je dodao da je rakteta vrlo je brza, "ima vrlo malu odraznu površinu i ima mogućnost manevra".

- I još jedna stvar je što ona napada praktično u mrtvoj zone radara, odnosno ide pod zadnjih 30 km, pod vrlo-vrlo velikim uglom između 60 i 90. To je ona mrtva zona radara kad se ne vidi.

On dodaje da to znači da se raketa mora puno ranije otkriti da bi mogla da se gađa, neutrališe. Kaže da "ne treba paničiti", ali da je ta raketa "ekstremno težak cilj".

- Ne treba praviti nikakvu paniku, nije čudotvorno oružije, naravno da će se NATO kao i svakoj drugoj pretnji suprotstaviti. Trenutno je to raketa koja je, ja ću reči, iz ugla PVO, vrlo-vrlo ili ekstremno težak cilj - istakao je on.

Podsetimo, srpska nabavka supersoničnih raketa iz Kine podigla je ozbiljnu prašinu u Hrvatskoj proteklih dana.

Vojni analitičar iz Hrvatske Goran Redžepović govorio je za podkast "Prvi glas" o kineskim raketama i došao do zaključka da "se ne vodi trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske već Srbije i NATO".

Vučić postavio Hrvate na mesto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je prilikom posete Smederevskoj Palanci da nas čeka više vojnih vežbi i dodao da vojska nije igračka.

- Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše države pre nego što legnem. Nijedna noć! Previše sam odgovoran i posvećen da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih. Mnogi mi nisu verovali. Kada sam polagao ispite išao sam na desetku, a ne samo da prođem. I sada su iznenađeni u regionu odakle nam ovo... Meni je krivo zbog ovoga što ste svi vi mediji uradili, oko ove rakete. Vidite kako su vas Hrvati i svi ostali navukli da kažete ono što oni hoće da kažu. Kažu mi smo upalili alarm. A nije bio upaljen kada ste formirali vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Nije bio alarm kada ste kupili polovne "rafale", pa ste nam objašnjavali da je normalno da vi dobijete meteor rakete, a mi slabije MICA rakete. I njihov državni vrh se tada hvalio, to je bilo potpuno normalno - rekao je Vučić.

Autor: A.A.