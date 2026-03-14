BRNABIĆ SE OGLASILA: Dok su drugi uništavali, Vučić je gradio! (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podelila je fotografiju srpskog lovca MiG-29, uz poruku svima onima koji su topili borbena sredstva vojske Srbije i uništili našu armiju.

- Idemo, svi u glas - Vučić je kriv! Neko je topio, slabio i uništavao, a neko se borio, gradio i stvarao - napisala je ona na društvenoj mreži X.

Idemo, svi u glas - Vućić je kriv! #Ponos 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 @avucic

Neko je topio, slabio i uništavao, a neko se borio, gradio i stvarao. pic.twitter.com/Fc6seCUbNF — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. март 2026.

Ana Brnabić je objavila i sjajan snimak izbliza aviona MiG-29, koji je načinio tim "FRA Productions", specijalizovani kanal za vojnu avijaciju.

Naši MiG-ovi su poslednjih dana u posebnom fokusu ne samo regionalne, već i svetske javnosti, zato što su dobili ubojito oružje kakvo do sada nije korišćeno u Evropi - hipersonične kvazibalističke rakete kineske proizvodnje CM-400.

Autor: A.A.