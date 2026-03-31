BRNABIĆ OBJAVILA SLIKU NAPADA NA POLICAJCA I PORUČILA EU: Dosta je bilo, vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju! (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Ana brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks i poslala poruku Marti Kos i Evropskoj uniji uz fotografiju napada na srpskog policajca.

- Dosta je bilo. Molim vas, pogledajte ovo pre nego što uopšte pomislite da pomenete prekomernu upotrebu sile od strane policije. Vladavina prava i sloboda okupljanja ne znači anarhiju. Ni u Švedskoj, ni u Sloveniji, ni u Belgiji. Isto važi i za Srbiju - napisala je Brnabić.

Enough is enough.

Please look at this before even thinking of mentioning excessive use of force by police. Rule of law and freedom of assembly does not equal anarchy.

Not in Sweden, not in Slovenia, not in Belgium. The same goes for Serbia.@MartaKosEU @eusrbija, @vBeckerath… pic.twitter.com/vYSMYbtEAU — Ana Brnabic (@anabrnabic) 31. март 2026.

Autor: D.Bošković