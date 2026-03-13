Kuknjava u regionu zbog srpskog oružja: Hrvati jadikuju na N1 - 'Mi to nemamo!'

Hrvatski analitičar Marinko Ogorec reagovao je na srpske kineske rakete i poručio da je svima jasno da ovo nije za lov na divlje patke.

- Činjenica da im taj sistem neće trebati da love divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sistem je izrazito ofanzivna komponenta. Naš vrh se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i šta sa time nameravaju napraviti - zakukao je Ogorec na hrvatskom portalu ''24sata.hr''.

On je potom na tajkunskoj N1 gotovo jadikovao zbog toga što Hrvatska nema takav odbrambeni sistem.

Podsećamo, Vojska Srbije raspolaže supersoničnom balističkom raketom dometa najmanje 250 kilometara, a vest o tom naoružanju pokrenula je u susednim državama brojne medijske reakcije i tvrdnje da bi takva sposobnost mogla da utiče na odnos snaga u regionu.

Detaljnije u video-snimku ispod teksta.

Autor: A.A.