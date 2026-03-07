Pogledajte šta je ostalo od aerodroma u Teheranu: Avioni unšteni, ostale samo olupine (VIDEO)

Snimci, na kojima se navodno vidi šteta na aerodromu Mehrabad u Teheranu nakon masivnih izraelskih udara, počeli su da kruže društvenim mrežama.

Na snimcima se vide olupine uništenih letelica.

Podsetimo, odbrambene snage Izraela (IDF) saopštile su danas da su uništile 16 aviona koje su koristile snage Kuds Iranske revolucionarne garde (IRGC) na međunarodnom aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Izraelska vojska je navela da su snage Kuds koristile aerodrom kao centralno čvorište za naoružavanje i finansiranje terorističkih posrednika režima na Bliskom istoku, uključujući libanski Hezbolah.

Video sent from Tehran’s Mehrabad Airport on Saturday shows several Islamic Republic aircraft destroyed in airstrikes. pic.twitter.com/xSRVjpb0MT — Iran International English (@IranIntl_En) 07. март 2026.

"Avioni natovareni oružjem i novcem poletali su sa aerodroma više puta i sletali širom regiona za upotrebu posrednika iranskog terorističkog režima", navodi se u saopštenju IDF.

Kako su istakli, uništeno je 16 aviona koji su korišćeni za prenos oružja Hezbolahu, drugu vojnu infrastrukturu na aerodromu, kao i nekoliko iranskih borbenih aviona koji su predstavljali pretnju avionima izraelskog vazduhoplovstva koji su delovali u iranskom vazdušnom prostoru.

Autor: A.A.