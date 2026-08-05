DRAMA I USIJANJE NA BALTIKU, POLJSKI BORBENI AVIONI HITNO DIGNUTI U VAZDUH! Ruski špijunski avion uočen iznad mora, MOĆNI F-16 ODMAH KRENULI U PRESRETANJE!

Nova opasna drama odigrala se na nebu iznad Baltičkog mora kada su poljski borbeni avioni F-16 morali hitno da polete i presretnu ruski izviđački avion Il-20.

Ruska letelica detektovana je u međunarodnom vazdušnom prostoru dok je letela bez zvanično prijavljenog plana leta i sa potpuno isključenim transponderom, što je odmah podiglo uzbunu i aktiviralo dežurne snage vazdušne odbrane.

Iako vazdušni prostor Poljske tokom ovog incidenta nije bio narušen, brza i odlučna reakcija poljskih pilota pokazala je potpunu budnost i spremnost NATO alijanse da u svakom trenutku zaštiti svoje nebo.

Iz vojne komande poručuju da ovaj odgovor jasno odražava visoki nivo opreza i stalnu pripravnost Alijanse da sačuva bezbednost svog vazdušnog prostora pred bilo kakvim potencijalnim pretnjama i neprijavljenim letovima u blizini granica.

