NATO DIGAO AVIONE – poljska presrela RUSKI špijunski let nad Baltikom!

Panika na istočnom krilu: poljski borbeni avioni jutros presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, dok su tokom noći primećeni misteriozni objekti iz pravca Belorusije.

Vojska Poljske saopštila je da su jutros iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni avioni presreli, vizuelno identifikovali i ispratili ruski izviđački avion koji je leteo blizu granica poljskog vazdušnog prostora. Incident dolazi u trenutku kada su zemlje na istočnom krilu NATO‑a u stanju visoke pripravnosti zbog sve češćih upada ruskih letelica i dronova.

Podsećamo, u septembru su tri ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Estonije na 12 minuta, a ubrzo zatim više od 20 ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost i dodatno pojačalo tenzije u regionu.

Tokom noći, poljska vojska je registrovala objekte koji su ulazili u vazdušni prostor iz pravca Belorusije. Nakon detaljne analize, utvrđeno je da se najverovatnije radi o krijumčarskim balonima, koji su se kretali u skladu sa pravcem i brzinom vetra. Zbog bezbednosti civilnog saobraćaja, deo severoistočne Podlaske regije privremeno je zatvoren.

Ovaj incident dodatno naglašava ozbiljnost situacije na istočnom krilu NATO‑a, gde svaka nova provokacija iz Moskve izaziva reakciju saveznika i stavlja region u stanje pripravnosti.

Autor: Dalibor Stankov