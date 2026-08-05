IZRAEL ZAPOČEO RAD NA SUPER -RAČUNAR BUDUĆNOSTI! Zvanično osmišljen plan za apsolutnu vladavinu nad veštačkom inteligencijom!

Vlada Izraela napravila je danas istorijski korak koji je u potpunosti zatresao svetsku tehnološku scenu zvaničnim pokretanjem serije primenjenih projekata u okviru nacionalne strategije za veštačku inteligenciju.

Nacionalna direkcija za veštačku inteligenciju pri Kabinetu premijera, u bliskoj saradnji sa Odeljenjem glavnog knjigovođe Ministarstva finansija, objavila je raspisivanje ključnih tendera i zahteva za informacije u skladu sa vladinom odlukom 4255. Ovaj potez označava prelazak sa teorije na praktičnu realizaciju plana koji treba da obezbedi motornu snagu privrednog rasta, tehnološki suverenitet i globalno liderstvo zemlje u godinama koje dolaze. SVETSKI GIGANT STIŽE POD NAZIVOM "PROJEKAT NEKSUS"!

U sklopu ove neviđene tehnološke ofanzive pokrenute su tri glavne inicijative, među kojima se posebno ističe zvanični tender pod nazivom "Projekat Neksus" koji ima za cilj izgradnju prvog nacionalnog kvantnog računara domaće proizvodnje. Država Izrael na ovaj način želi da garantuje sopstveni suverenitet i učvrsti poziciju apsolutnog globalnog lidera u ovoj oblasti, pružajući snažnu podršku raznovrsnim naprednim tehnologijama koje se razvijaju unutar zemlje.Pored kvantnog računara, lansiran je i zahtev za informacije radi uspostavljanja nacionalnog poligona za testiranje takozvane fizičke veštačke inteligencije.

Ovaj gigantski kompleks služiće kao globalni centar za simulacije iz stvarnog sveta u ekstremnim uslovima, obuhvatajući auto-puteve, medicinske ustanove, naprednu industrijsku proizvodnju i poljoprivredu. Projekat je osmišljen sa ciljem da podstakne ogromne proboje u oblasti robotike, računarskih mreža, senzora i obrade podataka, spajajući globalne komercijalne aktivnosti sa vrhunskim izraelskim kapacitetima.Treći stub ove istorijske inicijative usmeren je na postavljanje temelja za razvoj nacionalnih baznih modela veštačke inteligencije koji se danas posmatraju kao kritična strateška infrastruktura.

Vlasti u Jerusalimu žele da detaljno mapiraju tržišne kapacitete i definišu korake koji će osigurati punu nezavisnost i iskoristiti sve komparativne prednosti zemlje pred naletom novog tehnološkog doba.Direktor Nacionalne direkcije za veštačku inteligenciju, brigadni general u rezervi Erez Eskel, naglasio je da je cilj vladine odluke postavljanje Izraela u sam vrh globalne tehnološke revolucije, dodajući da se iz faze vizije ekspresno prešlo na konkretnu realizaciju radi zaštite suverene infrastrukture. Istovremeno, viši zamenik glavnog knjigovođe u Ministarstvu finansija i predsednik Specijalne komisije za tendere Evjatar Perec poručio je da će nova ugovorna rešenja obezbediti industriji i privredi čvrste temelje za uklanjanje barijera, osiguranje tehnološkog suvereniteta i ostvarivanje istorijskih svetskih proboja.