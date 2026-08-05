PRONAĐENO TELO NESTALE PLANINARKE: Klizište u Francuskoj odnelo ljudski život

Vatrogasci su pronašli beživotno telo 56-godišnje planinarke koju je u utorak odnelo klizište kod planinskog sela Sikst-Fer-a-Ševal u departmanu Gornja Savoja na istoku Francuske, preneli su danas francuski mediji.

Nakon izlivanja reke Žifr koja protiče kroz ovo selo, pokrenulo se klizište i odnelo planinarku koja se tu zadesila, prenosi "Figaro".

- U utorak uveče, blizu Samoena u regionu Gornja Savoja u Francuskoj, reka Žifr se izlila iz korita nakon jakog nevremena i pokrenula klizište koje je odnelo planinarku. Vatrogasci su pokrenuli veliku potragu uz pomoć pripadnika nacionalne žandarmerije - saopšteno je iz tužilaštva u Bonvilu.

Autor: D.B.