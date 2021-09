BEZ PREMCA I KONKURENCIJE! TELEVIZIJA PINK JE APSOLUTNI LIDER PO GLEDANOSTI: Još jedan ponedeljak - još jedan uspeh (FOTO+VIDEO)

Hvala vam na ukazanom poverenju!

Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu: među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u informativnom programu, pa je tako uz Nacionalni dnevnik bilo 21 odsto televizijskog auditorijuma.

Verni gledaoci bili su uz Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 sati, kao i uz Popodnevni dnevnik Televizije Pink.

Odlične rezultate beleži i zabavni program:

Ekskluzivno – 20 odsto televizijskog auditorijuma

Premijera – 19 odsto televizijskog auditorijuma

I serijski program je na samom vrhu gledanosti, a Zakletva i Fatalna ljubav beleže odlične rezultate.

Više od 1.000.000 gledalaca bilo je uz Zadruga 5: Izbor potrčka, čime je potvrđeno fantastično interesovanje za rijaliti program TV Pink.

Pretres nedelje sa Milanom pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!