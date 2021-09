POMERAMO GRANICE I POSTAVLJAMO STANDARDE: Televizija Pink je i tokom jučerašnjeg dana bila NAJGLEDANIJI KOMERCIJALNI EMITER U SRBIJI

Hvala na ukazanom poverenju!

Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji!

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, a od Javnog servisa Srbije bila je gledanija među ženskom publikom i među ženama starosti od 18 do 49 godina.

Telelevizija Pink je u danu za nama bila lider u Informativnom programu, pa je tako Nacionalni dnevnik pratilo 17 odsto televizijskog auditorijuma.

Gledaoci su bili kako uz Jutarnji, tako i uz Popodnevni dnevnik.

Odlične rezultate beleži i Pinkov zabavni program, a prvu emisiju nove sezone najgledanije late night emisije "Ami G Show" patilo je 900.000 gledalaca.

Verna publika pratila je i serijski program Televizije Pink, a u samom vrhu gledanosti našle su se serije "Zakletva" i "Fatalna ljubav".

Rijaliti program, tradicionalno, obara sve rekorde gledanosti, pa je Žurku u Zadruzi 5 pratilo 22 odsto televizijskog auditorijuma.

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!