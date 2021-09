JOŠ JEDAN VIKEND U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE: TV Pink obara sve rekorde gledanosti!

Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom petka i nedelje bila najgledanija televiziju u Srbiji, dok je u subotu iza sebe ostavila sve komercijalne emitere.

Televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženama starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među publikom iz Beograda.

Telelevizija Pink je tokom vikenda bila lider u:

Informativnom programu:

Nacionalni dnevnik pratilo je 19 odsto televizijskog auditorijuma.

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik.

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji „Novo vikend jutro“ pratilo je više od 1.000.000 gledalaca.

Emisiju Hit Tvit pratilo je skoro 1.200.000 gledalaca.

Direktno uključenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Istanbula pratilo je blizu 1.000.000 gledalaca.

Zabavnom programu:

Emisiju Magazin In gledalo je 15 odsto televizijskog auditorijuma.

Emisiju Ekskluzivno pratilo je čak 19 odsto televizijskog auditorijuma.

Takođe, emisiju Premijera ispratilo je 21 odsto televizijskog auditorijuma.

Nedelju je obeležila najgledanija emisija o poznatima Premijera – Vikend specijal.

Serijskom programu:

Milionski auditorijum ispratio je početak emitovanja serije „Pevačica“. Prve dve epizode su sa skoro 1.100.000 gledalaca zauzele peto mesto na listi najgledanijih TV formata.

Podjednako gledane bile su i serije inostrane produkcije „Zakletva“ i „Fatalna ljubav“

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Pitanja novinara pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma.

Uz Izbacivanje bilo je čak 23 odsto televizijskog auditorijuma.

Kao i Nominacije, Gledanje snimaka i Vanredno ubacivanje.

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

