I U DANIMA VIKENDA BILI STE UZ RUŽIČASTU TELEVIZIJU - TV PINK OBARA SVE REKORDE GLEDANOSTI (FOTO+VIDEO)

Prema jedinim zvaničnim merenjima gledanosti agencije Nilsen, Televizija Pink je tokom petka i subote bila najgledanija televiziju u Srbiji, dok je iza sebe ostavila sve komercijalne emitere!

Tokom prva dva dana vikenda, televizija Pink je bila gledanija od svih komercijalnih emitera i Javnog servisa Srbije u totalu, zatim među ženskom publikom, ali i među gledaocima starosti od 18 do 49 godina. Takože, među ženama starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda. Uz Pink su bili gledaoci iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i urbana ppulacija.

Telelevizija Pink je tokom vikenda bila lider u:

Informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je pratilo čak 20 odsto televizijskog auditorijuma.

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik.

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji „Novo vikend jutro“, pratilo je 24 odsto televizijskog auditorijuma.

Nova sezona najgledanijeg političkog talk show-a „Hit Tvit“, broji skoro 1.100.000 gledalaca.

Obraćanje predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić nakon završene sednice Kriznog štaba pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju fabrike Leoni u Kraljevu, gledalo je 20 odsto televizijskog auditorijuma.

Zabavnom programu:

Ekskluzivno je pratilo 18 odsto televizijskog auditorijuma.

Nova sezona autorske emisije Sanje Marinković „Magazin In“ imala je uz sebe 14 odsto televizijskog auditorijuma

„Premijera – Vikend specijal“ okupila je 16 odsto televizijskog auditorijuma.

Serijskom programu:

Zakletva i Fatalna ljubav

I rijaliti programu:

Zadruga 5: Nominacije, pratilo je 17 odsto televizijskog auditorijuma

Zadruga 5: Pitanja novinara je gledalo 21 odsto televizijskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje je takođe pratilo 15 odsto televizijskog auditorijuma

Hvala na poverenju koje nam poklanjate 27 godina! Ostanite uz vašu televiziju Pink!

