PONOS PR-DC-a IZVEO USPEŠAN LET PRED VOJNO TESTIRANJE! Željko Mitrović poručio: Letelica je AUTONOMNA, a sistem SAVRŠEN (VIDEO)

Još jedan uspešan let pred vojno testiranje. Autonomni sistem Ika bombardera potvrđen je još jednom na civilnom poligonu PR-DC-a u Šimanovcima, a tokom prikaza korišćene su inertne mine.

Letelica sama poleće, odlazi do mete, dejstvuje, vraća se i sleće, a u savršenost sistema uverio se i idejni tvorac PR-DC-a Željko Mitrović.

- Posle Abu Dabija, a u pripremama za Saudijsku Arabiju, za Rijad, danas smo isprobali poslednju generaciju Ika bombardera. To je jedan od proizvoda na koji smo jako ponosni. Danas je on izveo autonomnu misiju, potpuno automatsku, izbegavajući sve prepreke uključujući i džeming prepreke, nosio je 12 granata i ispustio svih 12 granata na zadati cilj - rekao je direktor i vlasnik Pink Media Group-e i dodao:

- Sve je uradio autonomno, poleteo, obavio misiju i sleteo ponovo na ovo mesto, što u prevodu znači da on može u jednom letu obaviti misiju kada je jedan cilj u pitanju ili više ciljeva, zapravo 12 ciljeva koliko ima i granata.To znači da bi mogao na 2 kilometra da izbaci jednu granatu, pa na tri kilometra dalje drugu i tako dalje. Njegova autonomnost i softver koji ga vozi je nešto što je razvijeno u PR-DC-ju i na šta smo veoma ponosni, od nule je pisan taj softver. Vrlo je jednostavno za upravljanje, sve je upisano u remote kontrolu, cela ova mislija. Sve što je neophodno to je da pritisnemo prekidač, on aktivira Ika 20 bombarder i onda ćemo na remote kontroleru aktivirati misiju koja je autonomna i automatska- rekao je Željko.

Na samoj konzoli se ispisuju podaci o samoj letelici, ukupno izbacuje 12 mina i nakon misije letelica se vratića najkraćim putem do mesta odakle je poletela.

Ika bombarder može da leti na visini od par hiljada metara, a brzina ide do 90 kilometara na sat.

Misija uspešna!