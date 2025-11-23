NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Verica Bradić ugostiće lidera SNS Miloša Vučevića, a evo ko će još biti u studiju

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji i najvažnijim političkim temama govoriće:

prof. dr Dragana Mitrović

predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević

reditelj Dragoslav Bokan

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: S.M.