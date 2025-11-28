TELEVIZIJA PINK POSTAVLJA NOVE REKORDE: Naš progam zvanično najgledaniji i u jučerašnjem danu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu..... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda..... i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pitanja gledalaca – 16 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Gledanje snimaka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Kraljevi veselja – 17 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma
Konferencija za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vlade Mađarske Viktora Orbana u Subotici – 17 odsto televizijskog auditorijuma
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Iva Besarabić