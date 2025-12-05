I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde u gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Pitanja gledalaca je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Gledanje snimaka – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Kraljevi veselja – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića ua TV Pink je ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić