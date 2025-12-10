I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde gledanosti (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je i tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Milionski auditorijum pratio je novu epizodu domaće hit serije Nasledstvo

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković