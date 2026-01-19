GOTOVO NEDOSTIŽNA! Televizija Pink najgledaniji komercijalni emiter i u prethodnim danima

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Sa više od 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su druga emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auitorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 900.000 gledalaca

Milionski auditorijum pratio je intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za TV Pink, kao i telefonsko uključenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Informer TV.

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.