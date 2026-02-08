NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Ko i šta stoji iza slučaja Generalštab, otkud na blokaderskoj listi druga liga bivšeg režima? O ovim i drugim temama govore:

Nikola Selaković, ministar kulture

Vladimir Đukanović, advokat

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: Pink.rs