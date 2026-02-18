DOMINACIJA SE NASTAVLJA: Pink je najgledanija televizija u danima za nama!

Televizija Pink je tokom petka, subote i utorka bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u nedelju i ponedeljak bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 24 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbor potrčka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 16 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Žurka – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina, dok je među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile više nego tri puta gledanije od konkurencije. Sa blizu 900.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljivo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je sa blizu 900.000 gledalaca bila 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Najgledanija emisija o poznatima Ami G Show – 18 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom prazničnih dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je sa blizu 1.000.000 gledalaca bilo 4. najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je izjavu za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu...

... kao i zvaničnu posetu predsednika Azerbejdžana Alijeva i doček ispred Palate Srbija

Milionski auditorijum bio je i uz dodelu ordenja povodom Dana državnosti Srbije...

...konferencija za medije predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Ane Brnabić...

...kao i ekskluzivni intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu o AI u Indiji

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Pink.rs