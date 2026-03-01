AKTUELNO

TV

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima koji su potresli svet i domaću javnost, govore:

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a u skupštini Srbije;

Foto: TV Pink Printscreen

Branko Babić, biznismen;

Foto: TV Pink Printscreen

Vesna Veizović, novinar.

Foto: TV Pink Printscreen

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Večeras u 21 sat na televiziji Pink ne propustite novo izdanje emisije "HIT TVIT"!

Autor: Iva Besarabić

#BrankO Babić

#Hit Tvit

#Milenko Jovanov

#Pink.rs

#RTV Pink

#Verica Bradić

#Vesna Veizović

#najava

POVEZANE VESTI

TV

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

TV

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

TV

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

TV

NE PROPUSTITE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU: Evo ko će biti gosti Verice Bradić

TV

GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU - Evo ko su gosti Verice Bradić večeras

TV

GLEDAJTE 'HIT TVIT' VEČERAS OD 21 SAT NA PINKU - Evo ko su gosti Verice Bradić večeras