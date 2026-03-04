AKTUELNO

TV

I OVOG UTORKA BILI SMO NA SAMOM VRHU PO GLEDANOSTI: Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima sa teritorije Beograda, dok je od komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Igra istine – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Žurka – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs, instagram.com/Privatna arhiva

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 16 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Foto: TV Pink Printscreen

Milionsi auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Foto: Promo

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.

#Gledanost

#RTV Pink

#TV Pink

#istraživanje gledanosti

