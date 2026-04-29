'TO JE NAJMANJE ŠTO MOGU DA URADIM ZA SVOJU DEDOVINU!' PR-DC I NTP Čačak udruženim snagama kreću u proizvodnju elektromotora u Dragačevu! Željko Mitrović: Bićemo jedna od najvećih fabrika u Evropi, zaposlićemo više od 150 ljudi!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović otvoriće potpuno novu fabriku za proizvodnju elektormotora u dragačevskom selu Kotraža. Ova investicija biće jedinstvena u Evropi i omogućiće od 100 do 150 radnih mesta, a svoja znanja udružiće kompanije PR-DC i ''Naučno tehnološki park Čačak''.

Svoje ideje, znanja i moć ujediniće kompanije PR-DC i ''Naučno tehnološki park Čačak'', što je ugovoreno sa tokom sastanka sa direktorom parka Darkom Vasilićem, zamenikom gradonačenika Čačka Vladanom Milićem, poznatim preduzetnikom Milenkom Kostićem, kao i sa predstavnicima srednje "Tehičke škole" i dekanom fakulteta "Tehničkih nauka" u Čačku Ivanom Milićevićem.

- Ideja je bila da napravimo jednu od najvećih i najmoćnihih fabrika elektromotora u regionu, ali i Evropi... Što znači da bi kapacitet mesečni bio 40.000 motora. Razvijali bi se u nekoliko faza, u prvoj fazi bi zaposlili 50 ljudi, a onda u razvijenijoj fazi, 100, 150 ljudi... Možda i više od toga. Razvijali bi više vrsta motora, prvo ove koji su najznačajniji u robotici, i u onome čime se mi neposredno bavimo, u industriji bespilotnih letelica, namenskih, pre svega vojnih... Jednostmerni motori bez četkica, steper motore, servo motore, dakle svi motori koji se danas u robotici proizvode, ali fazno... Krenuli bi sa jednosmernim motorima bez četkica, to bi bili prvi motori, oni su najtraženiji, a to može da se desi za 3, do 4 meseca - najavio je Mitrović.

Sve je to, zahvaljujući Koletu, koji je pomogao da uštedimo 8 do 12 meseci, da ne gradimo halu ispočetka, nego da se sa mašinama i tehnologijom uselimo u postojeći kapacitet, dodao je Mitrović.

- Kole se predložio junački, rekao par rečenica... Rekao: "Majstore dolazim". Ja sam insistirao da to bude oko Čačka, moj pradeda, otac, stričevi, svi su odavde. Ja sam se slučajno rodio u Beogradu, jer je moj otac rastao u domu za nezbrinutu decu... Deda je bio malo, rekao bih švaler, pa je decu rasporedio... Po domovima... Ja sam slučajno rođen tamo, ali nismo loše ispali. Pored aktivnosti za fabriku, obići ćemo 5 porodica, svakoj od njih uručiti poklone, po pola miliona dinara. To su samohrane majke i očevi sa petoro, šestoro, jedna porodica ima desetoro dece čak... - rekao je Mitrović.

- Kole hvala tebi, uštedeo si nam mnogo vremena... Sve je teže naći kvalitetne motore po dobroj ceni. Sve je manje zemalja koje prihvataju da ti motori dolaze sa istoka. Oprema koja se bude izvozila, moraće da ima evropske motore u sebi - rekao je za kraj.

- Otvorićemo konkurs, za ajde da kažemo sve sporedne poslove, i oglasićemo ga uskoro. Svi koji nemate posao, imate ambicije da radite u kompaniji koja se bavi visokim tehnologijama. Biće dosta poslova koji neće biti vezani za samu proizvodnju... Administrativni, obezbeđenje... - nabrojao je Željko Mitrović.

- Prvi kapacitet nije tako veliki, ali oko 150 ljudi za manje od godinu dana, biće ovde zaposleno... To je najmanje što mogu da uradim za moju dedovinu. Idem u Čačak... Sledeće nedelje ili posle praznika, ćemo doći, našli smo još 4 porodice za koje smo razumeli da je neophodna pomoć. Samohrane majke, očevi koji ne rade. Ja sam Darka slučajno video na televiziji u Negrišorima. Ja sam zaboravio gde mi je dedovina, i rešio sam da to popravim puta tri. Hvala vam ljudi, idem da obiđem ove porodice - rekao je Mitrović.

- Hvala Željku što je ovde, ministru Darku, predsedniku Aleksandru što podržava ovaj projekat. Mi smo za vreme izbora obećali da ćemo zaposliti 100 ljudi, obećali smo i oko puteva, da naši ljudi imaju sigurnost, da se mladi žene, da pravimo svadbe. Ja sam tu da pomažem, i pomagaću dok mogu - rekao je Milenko Kostić.

- Domaćin koji raspolaže ovom zemljom kako treba i ume je Vučić. Vi ljudi koji ste otišli van, i Željko i Kole, biće zapamćeni u Dragačevu kao ljudi koji su pomogli ovaj kraj. Moj unuk je u Čačku, i ja ću mu reći da se vrati da radi ovde da radi - rekao je jedan meštanin.

- Zaposli ovaj narod, da ostane ovde! - rekao je još jedan meštanin.

- Za ova mesta, i deset zaposlenih ljudi je dosta, a kamoli 50 - rekao je ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Prvi elektormotori očekuju se u naredna tri ili ćetiri meseca, a Željko Mitrović, na ovaj način - ispuniće obećanje koje je dao svojim meštanima Dragačeva.

Autor: D.Bošković