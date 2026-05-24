GENIJALAN PROJEKAT ŽELJKA MITROVIĆA: Pomoću veštačke inteligencije predstavio NESVAKIDAŠNJE rešenje i stao na put opasnom trendu sa mreža! (VIDEO)

Inovacija i društvena odgovornost na delu: Željko Mitrović ponovo pomera granice!

Vlasnik Pink Media Group i jedan od inovatora na našim prostorima, Željko Mitrović, ponovo je oduševio javnost i pokazao izuzetnu društvenu odgovornost svojom najnovijom objavom na društvenoj mreži Instagram.

Mitrović je još jednom dokazao da savršeno vlada najsavremenijim tehnologijama, te je pomoću veštačke inteligencije (AI) kreirao i predstavio fascinantan vizuelni koncept plovila pod nazivom "Klompa". Na ovaj nesvakidašnji i kreativan način, prvi čovek Pink media grupe poslao je snažnu i poučnu poruku sa ciljem da podigne svest o bezbednosti u saobraćaju i stane na put opasnim internet izazovima koji ugrožavaju nedužne živote.

"Za sve bolesnike, ludake i psihopate, koji zbog jebenog challange-a, ili izazova na društvenim mrežama, voze velikim brzinama automobile u kontra pravcu na putevima koji su namenjeni za normalan saobraćaj i kojima ljudi prevoze i svoje porodice sa decom, smislio sam kako ću u velikoj seriji da proizvedem plovilo zvano “Klopma” koje nece moci nikoga povrediti ili ne daj boze napraviti veću tragediju, mogu čak i bezbedno da se medjusobno sudaraju kao u luna parku!" - istakao je Mitrović.

Ovim humanim i duboko promišljenim predlogom, Željko Mitrović je ponudio sjajnu, bezbednu i zabavnu alternativu koja bi mogla da kanališe adrenalin mladih na siguran način, umesto fatalnih posledica i dugogodišnjih zatvorskih kazni.

"Svakako mislim da je ovo bolje nego da vekove provedu u zatvoru koji obično stigne kada su vec napravili neku veliku tragediju!" - zaključio je Mitrović u svojoj objavi.

Ovaj maestralni spoj tehnologije, humora i društvene angažovanosti odmah je naišao na opšte oduševljenje i lavinu pohvala njegovih brojnih pratilaca, koji su još jednom potvrdili da Mitrovićeva kreativnost i vizija nemaju granica kada je u pitanju stvaranje bolje i bezbednije budućnosti.

Autor: D.S.