PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI! I u danu za nama TV Pink je bila najgledanija televizija! (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog Servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima tokom zvanične posete Kini – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima nakon sastanka sa predsednikom Si Đinpingom – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Jovana Nerić