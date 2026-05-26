PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI! I u danu za nama TV Pink je bila najgledanija televizija! (FOTO)

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog Servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik
Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma
Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima tokom zvanične posete Kini – 15 odsto televizijskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga
Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima nakon sastanka sa predsednikom Si Đinpingom – 16 odsto televizijskog auditorijuma
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Autor: Jovana Nerić