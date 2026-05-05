Ponovo na liderskoj poziciji! TV Pink najgledanija, daleko ispred konkurencije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Izbor potrčka – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Pretres nedelje sa Milanom – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: S.M.