PONOVO NA LIDERSKOJ POZICIJI! I u danima vikenda TV Pink je bila najgledanija televizija!

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog Servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Gledanje snimaka je sa 16 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Pitanja novinara – 20 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 26 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Igra istine – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 30 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Specijal – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Ekskluzivno – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 15 odsto ženskog auditorijuma

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina bile skoro 5 puta gledanije od konkurencije. U periodu posle 2 ujutru, Pinkove zvezde pratilo je 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 25 odsto ženskog auditorijuma.

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Specijalno izdanje Nacionalnog dnevnika je sa blizu milion gledalaca u subotu bilo najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Pinkove sportske vesti – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Novo jutro – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je bilo 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Obraćanje predsednice Narodne skupštine republike Srbije Ane Brnabić – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je konferenciju za medije ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima tokom zvanične posete Kini – 17 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je svečani doček i obraćanje predsednika Vučića na Kineskom zidu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Jovana Nerić