PINK PONOVO BEZ KONKURENCIJE: Zvanični rezultati potvrdili – TV Pink najgledanija u Srbiji, 'Elita' i informativni program na samom vrhu!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog Servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom…. među gledaocima starosti od 18 do 49 godina…. među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... među gledaocima sa teritorije Beograda.... i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Igra istine – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Žurka – 19 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Late night emisija Ami G Show je sa 17 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića domaćim medijima tokom posete fabrici Xiaomi – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Iva Besarabić