VRATIO IM VERU U BOLJE SUTRA! Željko Mitrović obradovao Mirelu i njenih sedmoro dece koja su prošla PAKAO: Pola miliona dinara i paketi kao znak istinske humanosti (VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović posetio je u Rumi Mirelu Pavlović, samohranu majku sedmoro dece i žrtvu porodičnog nasilja, i ovoj porodici obezbedio poklone i finansijsku pomoć od pola miliona dinara.

U životu koji se srušio kao kula od karata, nakon porodičnog nasilja, odbacivanja, velikog straha, bola i tuge - samohrana majka sedmoro dece Mirela Pavlović iz Rume tražila je sigurnost i podršku. Ali na to nije nailazila. Loša sreća i traume samo su se ređale. Jedno dete, zbog problema sa zdravljem, postalo je žrtva vršnjačkog i internet nasilja.

Ipak, patnji je konačno došao kraj - novčana pomoć Željka Mitrovića od pola miliona dinara i pokloni za mališane u potpunosti će promeniti njihove živote.

Vlasnik Pink Media Group naglasio je da su ovakve porodice apsolutni prioritet, a prilikom susreta je rekao:

- Samohrana majka sedmoro dece i još žrtva zlostavljanja... Ja moram prvo da ti se izvinim što kasnimo dva dana. Kasnimo dva dana zato što sam ja putovao, imao sam nešto za dva dana, četiri zemlje, mnogo aerodroma, i neki grip me uhvatio, i onda nisam hteo da dolazim u familiju sa puno mališana dok se jutros nisam pregledao, i onda sam završio preglede i tek posle toga sam krenuo. Tako mi je jutros počeo dan u 7, ali evo, nisam mogao više da odlažem i došao sam kada sam dobio potvrdu da je sve ispravno, ali eto vidim da su i dečica malo bolesna- rekao je Željko.

Mirela je odgovorila da su deca do juče imala temperaturu, ali da se sada osećaju bolje i da su ga željno očekivala. Mitrović je potom izneo svoj stav o nasilju:

- Znaš šta, vi ste meni bili u prioritetima. Samohrana majka sedmoro dece, još žrtva nasilja... Šta je to zapravo? Ja nikada nisam razumeo nasilje nad ženama, znaš koja je razlika između muškarca i žene? Žene su božanska bića, baš zbog svog majčinstva, i biti nasilan prema ženi je direktan sukob sa Bogom! A ima i ona filozofska, a to je da se svi rodimo sa istom količinom zdravog razuma, a onda to posle ne znamo da primenjujemo, neki to slabije primene i onda se desi šta se desi. Ne bih se ja mešao u to, ali vi ste svakako božansko biće sa majčinstvom nad sedmoro dece, šest dečaka i jednom devojčicom. Evo, pola Srbije hoće da pita kakav je recept za šest dečaka? Doduše, ja volim ćerke, imam tri ćerke i jednog sina, ali znam da u Srbiji ima više ženske dece nego muške. Evo ti jedan mali znak pažnje, imaš pola miliona dinara za ovu dečicu, i da ih gajiš i vaspitaš kako treba, i da nam budeš živa i zdrava i da ti se život malo promeni - poželeo im je Mitrović.

Mirela, vidno potresena i suznih očiju zbog neočekivane posete i podrške, jedva je pronalazila reči da izrazi zahvalnost. Iako je život nije mazio, njena borba za sedmoro dece ostala je jedini fokus, a ovaj gest Željka Mitrovića za nju je predstavljao trenutak u kom se osećala da više nije sama u toj borbi:

– Hvala puno, ne znam kako da vam se zahvalim, nisam ovako očekivala. Uvek mi je prioritet bio da ih školujem, vaspitam i borim se dalje. Drago mi je što su dečaci, nisam ih loše vaspitala, svi su dobri – kroz suze je rekla Mirela, vidno zatečena svime što je doživela u poslednjih nekoliko sati.

Dok je mališanima uručivao poklone, Mitrović je skromno umanjio značaj svog gesta, stavljajući u prvi plan majčinu hrabrost i težinu zadatka koji ona svakodnevno obavlja:

– Nije to bog zna šta, ovo su sitnice. Sedmoro mališana odgajiti i izvesti na put je velika stvar – istakao je Mitrović, pružajući podršku ženi koja se, uprkos svim nedaćama, nije predavala.

Nakon dirljivog susreta u Rumi, Željko Mitrović nije krio snažne utiske, pa se ubrzo oglasio i javno, poručivši da ovakve životne priče nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim:

– Da nije pravde svi bi bili jednaki! A pošto je pravda nekad surovo nepravedna, onda je rešenje da mi više jednaki pomognemo bar neke manje jednake, kako bi svi bili bar malo više jednakiji! Samohrana majka, ovih sedmoro mališana Mirela Pavlović je bila i žrtva nasilja! Ne znam kako je to uopšte moguće! Nije dovoljno roditi se sa zdravim razumom treba ga znati i upotrebiti! Svako ko je svestan ovog treba da zna da su žene svojim majčinstvom svrstane u božanska bića, vršiti nasilje nad njima je pokušaj nasilja nad Bogom! A to već nisu moja posla! Živeli dragi moji Mirela, Adrijane, Aleksej, Lorena, Milane, Viktore, Srđane i Kristijane! - napisao je Mitrović na svom Instagram profilu.

Posle ogromnih iskušenja, za samohranu majku Mirelu i njeno sedmoro dece napokon počinje nova i srećnija epoha, jer zahvaljujući Željku Mitroviću sada imaju sve o čemu su oduvek sanjali, a humanitarna pomoć vlasnika Pink Media Group uskoro stiže i na adrese drugih ugroženih porodica u našem regionu.

Autor: D.S.