Televizija Pink ubedljivo ispred konkurencije! I u vikendu za nama bili smo najgledaniji

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, kao i među gledaocima sa teritorije Beograda.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 28 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 18 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, dok su među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina Pinkove zvezde bile tri puta gledanije od konkurencije. Pinkove zvezde su sa blizu 900.000 gledalaca bile druga emisija sa najvećim projem gledalaca u danu na svim televizijama

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je bilo treća najgledanija emisija u danu i ubedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić