Televizija Pink potvrdila lidersku poziciju na medijskom nebu Srbije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu.... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina….

među gledaocima sa teritorije Beograda.....

i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom....

među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 15 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je obraćanje premijera Iraklija Kobahidzea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Gruziji...

... kao i izjave za domaće medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.S.