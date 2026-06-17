Televizija Pink potvrdila lidersku poziciju na medijskom nebu Srbije

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu.... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina….
među gledaocima sa teritorije Beograda.....
i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom....
među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Žurka – 19 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Najgledanija late night emisija Ami G Show – 15 odsto ženskog auditorijuma
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera
Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik
Milionski auditorijum pratio je obraćanje premijera Iraklija Kobahidzea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Gruziji...
... kao i izjave za domaće medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: D.S.