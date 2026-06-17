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Televizija Pink potvrdila lidersku poziciju na medijskom nebu Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Foto: TV Pink Printscreen

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu.... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina….

Foto: TV Pink Printscreen

među gledaocima sa teritorije Beograda.....

Foto: TV Pink Printscreen

i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom....

Foto: TV Pink Printscreen

među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina....

Foto: TV Pink Printscreen

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Foto: TV Pink Printscreen

Elita 9: Žurka – 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Foto: TV Pink Printscreen

Najgledanija late night emisija Ami G Show – 15 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Foto: TV Pink Printscreen

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je obraćanje premijera Iraklija Kobahidzea i predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Gruziji...

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ/Instagram.com/buducnostsrbijeav/Tanjug/Predsedništvo Srbije

... kao i izjave za domaće medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Foto: TV Pink Printscreen

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.S.

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