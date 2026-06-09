PONEDELJAK OBOJEN U RUŽIČASTO! Nastavlja se dominacija Televizije Pink na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Izbor potrčka – 18 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Milionski auditorijum pratio je gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Nacionalnom dnevniku

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Jovana Nerić